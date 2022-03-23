Реклама
Суд выясняет, на какие деньги семья Боднарчука купила несколько внедорожников и квартиры в новом ЖК
23.03.2022 12:06
Путин поручил принимать оплату за российский газ только в рублях
Сегодня 00:10
Возобновивший работу автозавод в России попросил это не разглашать
23.03.2022 16:31

Прокуратура Карелии заставила администрацию поселения демонтировать опасные качели

Новости. Общество
11:12, 24 Марта 2022
фото: © РИА Новости. Алексей Мальгавко

Новости партнеров

После вмешательства прокуратуры администрация Сортавальского городского поселения убрала с детской площадки сломанные качели.

Ведомство провело проверку после появления в СМИ информации о том, что на детской площадке в центре Сортавалы навесные качели имеют опасный элемент. Было установлено, что городок расположен на земельном участке, находящемся в собственности администрации города. На площадке установлены навесные детские качели, на которых закреплен металлический элемент длиной около 10 сантиметров с острым концом, представляющий опасность для здоровья детей, рассказали в прокуратуре республики.

В этой связи в администрацию Сортавальского городского поселения было внесено представление. В результате качели были демонтированы, а должностное лицо, допустившее нарушения, привлечено к дисциплинарной ответственности.

Ранее сообщалось, новые детские площадки вместо демонтированных установят в районах Петрозаводска в 2022 году.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.03.2022, 08:38
Холод возвращается в Карелию
19.03.2022, 10:58
Жители Петрозаводска получили уведомления о необходимости демонтажа застекленных лоджий
18.03.2022, 11:39
Несколько предприятий приостановили лесозаготовки в Карелии из-за санкций
17.03.2022, 21:31
Глава Минздрава Карелии определил возможные сроки отмены масочного режима
22.03.2022, 12:24
Премьер-министр Карелии заявил, что глава Минсельхоза «живет какой-то своей жизнью»
18.03.2022, 18:40
Карелия пять лет подряд соседствует с самой счастливой страной мира

Чтиво

23.03.2022 12:20
Кофе со сливками
«Наплавался! Хватит!»
Гостем рубрики «Кофе со сливками» стал легендарный пловец, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов, побывавший в Петрозаводске на соревнованиях по зимнему плаванию.
«Нас действительно ждали»
19.03.2022 08:30
Здесь лучше, чем дома
15.03.2022 14:23
архив чтиво

Медиа

Чемпионат и первенство Республики Карелия по брейкингу 2022
14.03.2022 12:56
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»