Прокуратура Карелии заставила администрацию поселения демонтировать опасные качели

После вмешательства прокуратуры администрация Сортавальского городского поселения убрала с детской площадки сломанные качели.

Ведомство провело проверку после появления в СМИ информации о том, что на детской площадке в центре Сортавалы навесные качели имеют опасный элемент. Было установлено, что городок расположен на земельном участке, находящемся в собственности администрации города. На площадке установлены навесные детские качели, на которых закреплен металлический элемент длиной около 10 сантиметров с острым концом, представляющий опасность для здоровья детей, рассказали в прокуратуре республики.

В этой связи в администрацию Сортавальского городского поселения было внесено представление. В результате качели были демонтированы, а должностное лицо, допустившее нарушения, привлечено к дисциплинарной ответственности.

Ранее сообщалось, новые детские площадки вместо демонтированных установят в районах Петрозаводска в 2022 году.