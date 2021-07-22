Прокуратура Карелии заставила Фонд соцстраха вернуть женщине пособие по уходу за ребенком

Фонд соцстраха возобновил жительнице Карелии выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком только после обращения в надзорное ведомство.

В прокуратуру Петрозаводска обратилась горожанка с жалобой на нарушение региональным отделением Фонда социального страхования ее права на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет, сообщили в ведомстве.

Установлено, что женщина является главным бухгалтером в одной из организаций, ей предоставлен отпуск и назначено пособие по уходу за ребенком до полутора лет на период с мая 2020 года по сентябрь 2021 года.

На основании представленных документов отделение Фонда выплачивало пособие до 31 декабря 2020 года. Затем выплата была необоснованно прекращена.

Прокуратура города не согласилась с данным решением и обратилась в суд с требованием обязать региональное отделение Фонда назначить женщине ежемесячное пособие с 1 января до достижения ребенком полутора лет. Суд поддержал надзорное ведомство.

Решение суда в законную силу не вступило.

Ранее власти Карелии подсчитали, как детские пособия стимулируют рождаемость в республике.