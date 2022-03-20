Прокуратура Карелии заставила медиков отправить инвалида на медико-социальную экспертизу

В Лоухском районе после вмешательства прокуратуры инвалид был обеспечен техническими средствами реабилитации.

Установлено, что с августа прошлого года после операции 83-летний мужчина, имеющий инвалидность, нуждался в технических средствах реабилитации. Но врачи не направили пациента на медико-социальную экспертизу, сообщили в прокуратуре республики.

В связи с этим прокуратура Лоухского района внесла представление руководителю медицинской организации. В результате мужчина получил необходимые технические средства.

Ранее сообщалось, прокуратура помогла найти справедливость жителю Карелии, уволенному с долгом по зарплате.