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Прокуратура Карелии заставила медиков отправить инвалида на медико-социальную экспертизу

Новости. Общество
16:28, 21 Марта 2022
фото: © shutterstock.com

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В Лоухском районе после вмешательства прокуратуры инвалид был обеспечен техническими средствами реабилитации.

Установлено, что с августа прошлого года после операции 83-летний мужчина, имеющий инвалидность, нуждался в технических средствах реабилитации. Но врачи не направили пациента на медико-социальную экспертизу, сообщили в прокуратуре республики.

В связи с этим прокуратура Лоухского района внесла представление руководителю медицинской организации. В результате мужчина получил необходимые технические средства.

Ранее сообщалось, прокуратура помогла найти справедливость жителю Карелии, уволенному с долгом по зарплате.

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