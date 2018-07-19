Прокуратура намерена оштрафовать жителя Сортавалы за незаконный вылов щуки

Прокурор Сортавалы предъявил в суд заявление о возмещении ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам, сообщает прокуратура Карелии.

По информации ведомства, 44-летний житель Сортавалы в апреле 2018 года на озере Палькъярви ловил рыбу сетями в период нереста, что запрещено законом. Его уловом стали 12 щук.

В отношении браконьера было возбуждено административное производство, мужчину приговорили к штрафу в 2 тысячи рублей.

В случае удовлетворения судом иска прокурора помимо уплаты штрафа незадачливому рыбаку придется возместить причиненный в результате его противоправных действий ущерб водным биологическим ресурсам, который составляет 4 тысячи рублей.