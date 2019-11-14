Прокуратура нашла нарушения при обороте лекарств в колонии Карелии

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Проведена проверка в сегежском лечебно-исправительном учреждении №4, предназначенном для амбулаторного лечения осужденных мужчин, больных туберкулезом, сообщили в прокуратуре Карелии.
Прокуратура Карелии провела проверку исполнения законов администрацией ФКУ ЛИУ-4 УФСИН России по Республике Карелия.
Проверка показала, что в данном лечебно-исправительном учреждении созданы надлежащие условия для содержания и лечения осужденных. Амбулаторно-поликлиническая помощь им осуществляется медицинской частью, в которой работают квалифицированные специалисты, в том числе фтизиатры, терапевты.
Жалоб от осужденных по вопросам отбывания наказания и получения медицинской помощи при проверке учреждения не поступило.
В ходе проверки медицинской части учреждения выявлены нарушения, связанные с оборотом лекарственных средств и изделий медицинского назначения.
Для устранения этих и иных нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.
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