Прокуратура нашла нарушения при обороте лекарств в колонии Карелии

Проведена проверка в сегежском лечебно-исправительном учреждении №4, предназначенном для амбулаторного лечения осужденных мужчин, больных туберкулезом, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Карелии провела проверку исполнения законов администрацией ФКУ ЛИУ-4 УФСИН России по Республике Карелия.

Проверка показала, что в данном лечебно-исправительном учреждении созданы надлежащие условия для содержания и лечения осужденных. Амбулаторно-поликлиническая помощь им осуществляется медицинской частью, в которой работают квалифицированные специалисты, в том числе фтизиатры, терапевты.

Жалоб от осужденных по вопросам отбывания наказания и получения медицинской помощи при проверке учреждения не поступило.

В ходе проверки медицинской части учреждения выявлены нарушения, связанные с оборотом лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

Для устранения этих и иных нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.