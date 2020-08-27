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Прокуратура нашла нарушения у зоосада в Петрозаводске

Новости. Общество
09:37, 28 Августа 2020
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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Зоосад из Петрозаводска закупал корма без ветеринарных сопроводительных документов, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.

Карельская природоохранная прокуратура при участии специалистов Управления Россельхознадзора Карелии проверила, как организация, которая использует животных в культурно-зрелищных целях, соблюдает требования ветеринарного законодательства.

В ходе проверки было установлено, что предприятие не зарегистрировано в системе электронной ветеринарной сертификации "Меркурий", у него отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы на корма для животных: сено, комбикорм, овес и ячмень кормовой.

Продукция, безопасность которой не подтверждена ветеринарными сопроводительными документами, может нести риски для здоровья животных.

За нарушение ветеринарного законодательства юридическое лицо, а также директор предприятия были привлечены к административной ответственности с назначением наказания в виде предупреждения.

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