Прокуратура настаивает на обоснованности предъявленного Нелидову и Романову обвинения

В городском суде Петрозаводска стороны обменялись репликами по уголовному делу в отношении Андрея Нелидова и Ивана Романова, обвиняемых в коррупционном преступлении.

В частности, государственный обвинитель Татьяна Дубейковская в своей реплике (ответ на прения адвокатов Нелидова и Романова) заявила, что обвинение, предъявленное подсудимым является "обоснованным и мотивированным"

"Сторона обвинения настаивает на том, что предъявленное органами предварительного следствия Нелидову и Романову обвинение нашло свое подтверждение. Объективная сторона преступления выражается в получении должностным лицом лично или через посредника предмета взятки и только", - сказала Дубейковская.

Она добавила, что смс-переписка Романова и Астратенок (свидетельницы по делу) не свидетельствует о том, что инициатива об аренде исходила от последней.

"В смс-переписке Астратенок соглашается уже с теми условиями, которые были предложены ранее Романовым, - уточнила прокурор. – Почему бы Астратенок не думать, что Романов и Нелидов действуют вместе, если Романов во всех приведенных случаях ссылается на Нелидова? При этом к объяснениям Романова, что он ссылается на Нелидова при ведении переговоров с предпринимателями, чтобы придать значимость своим словам, с Нелидовым он делился информацией о проведении переговоров на сезон 2015 года, но в тонкости его не посвящал, я отношусь критически".

Дубейковская заявила, что Астратенок считала, что Романов действует по договоренности с Нелидовым. Более того, по мнению гособвинения, главная свидетельница по делу – не являлась "подставной" спецслужб.

"Сторона защиты заявляла, что Астратенок была приведена на остров Кижи сотрудником ФСБ, действовала под контролем ФСБ и в соответствии с легендой. Но после прослушивания телефонных переговоров Романова и Астратенок об условиях заключения договора на сезон 2015 года <и других телефонных переговоров> вряд ли можно говорить о том, что Астратенок была внедрена на остров сотрудниками ФСБ", - пояснила Дубейковская.

Сторона защиты не согласилась с доводами гособвинения и фактически повторила тезисы, которые, по ее мнению, опровергают обвинение.

"У меня за время рассмотрения дела сложилось впечатление, что все это уголовное дело основано на домыслах, то есть домысливании тех фактов, которые есть в самих материалах уголовного дела", - сказал адвокат Александр Яковлев.

Как утверждает гособвинение, Нелидов при посредничестве Романова с июня по сентябрь 2015 года получил от предпринимателей в качестве взяток порядка 4,6 млн рублей. За это он предоставлял бизнес-леди Татьяне Астратенок возможность торговать на острове Кижи.

Адвокаты Нелидова Дмитрий Ильин и Алексей Соловьев заявили в прениях, что доводы государственного обвинения "противоречивы и непоследовательны" и попросили оправдать Нелидова по ч.6 ст.290 УК РФ в связи с отсутствием состава преступления. Защитник Ивана Романова Александр Яковлев в прениях также попросил оправдательного приговора.

Гособвинение требует назначить Нелидову 9 лет лишения свободы в колонии строго режима и штраф в 55 млн рублей, а его советнику Романову - 8 лет колонии и штраф в 27,5 млн рублей. С учетом того, что Романов осужден на 20 лет за педофилию, она попросила с учетом сложения наказаний проговорить экс-советника Нелидова к 23 годам колонии строгого режима и двум годам ограничения свободы.