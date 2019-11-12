Прокуратура обязала фирму в Карелии выплатить зарплату работникам

Задолженность по заработной плате составила 3,5 млн рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.

В сентябре 2019 года в ООО "Энергоремонт" образовалась задолженность по заработной плате в размере 3,5 млн рублей перед 281 работником.

По требованию прокуратуры работникам произведен расчет по заработной плате за сентябрь.

В отношении руководителя фирмы, который ранее уже привлекался к ответственности за нарушения, вновь возбудили административное производство.

Ранее водоснабжающая компания в Карелии задолжала работникам свыше полутора миллионов рублей.