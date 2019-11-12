Прокуратура обязала фирму в Карелии выплатить зарплату работникам

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Задолженность по заработной плате составила 3,5 млн рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.
В сентябре 2019 года в ООО "Энергоремонт" образовалась задолженность по заработной плате в размере 3,5 млн рублей перед 281 работником.
По требованию прокуратуры работникам произведен расчет по заработной плате за сентябрь.
В отношении руководителя фирмы, который ранее уже привлекался к ответственности за нарушения, вновь возбудили административное производство.
Ранее водоснабжающая компания в Карелии задолжала работникам свыше полутора миллионов рублей.
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