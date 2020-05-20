Прокуратура обязала предприятие устроить на работу осужденного жителя Карелии

Нарушения обнаружили в деятельности муниципального учреждения в Пудожском районе, сообщили в прокуратуре Карелии.

Предприятие не оформило трудовые отношение с жителем Пудожа, которого осудили за злостное уклонение от уплаты алиментов. Мужчину приговорили к исправительным работам с удержанием 5% заработка в доход государства на срок 10 месяцев.

Вместо трудового договора с осужденным на протяжении четырех месяцев заключались договоры возмездного оказания услуг. Зарплата была ниже нормы.

После вмешательства прокуратуры с осужденным заключили трудовой договор.

Ранее работодателя в Медвежьегорском районе оштрафовали за многочисленные нарушения.