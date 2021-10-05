Прокуратура обжаловала оправдательный приговор чиновникам по делу о гибели детей на Сямозере

Прокуратура обжаловала оправдательный приговор по делу о гибели 14 детей на Сямозере в Карелии в отношении бывшего руководителя регионального управления Роспотребнадзора Анатолия Коваленко и нынешнего врио начальника ведомства Людмилы Котович.

Об этом ТАСС сообщили в петрозаводском городском суде.

«Поступило кассационное представление, поданное прокурором, на вступившие в законную силу судебные акты», — ответила собеседница агентства.

В июле Верховный суд Карелии оставил без изменений принятое в Петрозаводском горсуде оправдательное решение в отношении Котович и Коваленко. Прокуратура и сторона потерпевших просила направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Ранее Петрозаводский горсуд уже во второй раз по решению Верховного суда Карелии рассматривал уголовное дело в отношении Котович и Коваленко по статье «Халатность». По версии следствия, представители надзорного ведомства знали о многочисленных нарушениях, которые допустила директор оздоровительного лагеря в плане организации летнего отдыха, но выдали ООО «Парк-отель «Сямозеро» документ, позволивший лагерю продолжить работу. В марте 2021 года судья Марина Носова вынесла в их отношении оправдательный приговор. Суд решил, что обеспечение безопасности водных походов не входило в компетенцию Роспотребнадзора.

Трагедия на Сямозере произошла в июне 2016 года. Из оздоровительного лагеря на рафте и двух каноэ в поход по озеру отправились 47 детей и несколько сопровождающих. Во время шторма лодки перевернулись, погибли 14 детей. Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел. Потерпевшими по ним признаны 57 лиц, в качестве свидетелей допросили более 1 500 человек, 500 из которых являются несовершеннолетними.