Реклама

Прокуратура обжаловала оправдательный приговор чиновникам по делу о гибели детей на Сямозере

Новости. Криминал
15:29, 05 Октября 2021
фото: © Валерий Поташов / «Столица на Онего»

Новости партнеров

Прокуратура обжаловала оправдательный приговор по делу о гибели 14 детей на Сямозере в Карелии в отношении бывшего руководителя регионального управления Роспотребнадзора Анатолия Коваленко и нынешнего врио начальника ведомства Людмилы Котович.

Об этом ТАСС сообщили в петрозаводском городском суде.

«Поступило кассационное представление, поданное прокурором, на вступившие в законную силу судебные акты», — ответила собеседница агентства.

В июле Верховный суд Карелии оставил без изменений принятое в Петрозаводском горсуде оправдательное решение в отношении Котович и Коваленко. Прокуратура и сторона потерпевших просила направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Ранее Петрозаводский горсуд уже во второй раз по решению Верховного суда Карелии рассматривал уголовное дело в отношении Котович и Коваленко по статье «Халатность». По версии следствия, представители надзорного ведомства знали о многочисленных нарушениях, которые допустила директор оздоровительного лагеря в плане организации летнего отдыха, но выдали ООО «Парк-отель «Сямозеро» документ, позволивший лагерю продолжить работу. В марте 2021 года судья Марина Носова вынесла в их отношении оправдательный приговор. Суд решил, что обеспечение безопасности водных походов не входило в компетенцию Роспотребнадзора.

Трагедия на Сямозере произошла в июне 2016 года. Из оздоровительного лагеря на рафте и двух каноэ в поход по озеру отправились 47 детей и несколько сопровождающих. Во время шторма лодки перевернулись, погибли 14 детей. Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел. Потерпевшими по ним признаны 57 лиц, в качестве свидетелей допросили более 1 500 человек, 500 из которых являются несовершеннолетними.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Mike
2021-10-05 15:37:40
Получается, что чиновники ни в чем не виноваты на своих высоких должностях и ни за что не отвечают? А в чем тогда заключалась их надзорная функция? Что они в лагере проверяли перед тем, как выдать разрешение на его работу? Правильно, что приговор обжалует прокуратура. Чиновники наравне с директором лагеря должны ответить за смерть 14 детей! И приговор за смерти детей никак не может быть оправдательным!
Владимир11
2021-10-05 17:20:48
Mike, поддерживаю!
Leopol'd
2021-10-05 17:13:39
Mike, идёт имитация деятельности. Отвлечь толпу.
При чём тут чиновники, что проверяют условия, если ЧП произошло по решению администрации?!
Вы же не обвиняете СТО, если исправная машина задавила человека! Ответит водитель...
ПлачУ и ПлАчу
2021-10-05 18:44:03
Leopol'd, ЧП произошло от того, что чиновникам наплевать на ваших детей. Зачем мы им доверяем надзор? и немалые гонорары за погоны...
ПлачУ и ПлАчу
2021-10-05 21:16:20
Leopol'd, не все, и не свои. Надзоры сочувствуют барыгам, закрывают глаза на явное свинство (с чего бы?!), а дети погибли...
Хотя как раз по закону можно было и за мелочь закрыть, понятно было, что рано или поздно раздолбаи кого-нибудь угробят.
Leopol'd
2021-10-05 19:02:14
ПлачУ и ПлАчу, виноваты высшие чиновники, что загнали систему детского отдыха в такие ситуации. А судят, зная изначально перспективы, чиновников нижнего эшелона. А те как раз исполнили все свои функции.
Grek
2021-10-05 15:34:25
Сколько можно заниматься склоками и обслуживать прихоти руководителя региона ?? Отстаньте уже от Котович , займитесь минсельхозом с молоком .
ПлачУ и ПлАчу
2021-10-05 18:42:21
Grek, сколько можно жрать гнилье и платить бабе деньги за то, чтобы ей жаловаться, а она будет пожимать плечами и прикрывать барыг?!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.10.2021, 15:33
Труп контрактника обнаружен в гарнизоне Карелии: предположительно, боец покончил с собой
30.09.2021, 18:22
В центре Петрозаводска очевидцы вытащили потерявшего управление водителя из автомобиля (ВИДЕО)
04.10.2021, 06:40
Заслуженный учитель Карелии умерла в больнице после того, как прождала «скорую помощь» восемь часов
30.09.2021, 13:02
Возле вокзала в Петрозаводске появится парковка из двух площадок
03.10.2021, 12:44
Сельскохозяйственная ярмарка в Петрозаводске: продуктов мало, цены высокие, продавцы без масок (ФОТОРЕПОРТАЖ)
04.10.2021, 14:29
После открытия перекрестка-«осьминожки» в центре Петрозаводска одна из улиц станет тупиковой

Аналитика

Сегодня 16:18
Обществоведение
Время тратить
Какой банковский продукт выбрать и как сэкономить на кредите: своими советами для заемщиков делится управляющий операционным офисом «Петрозаводский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Николай Макаров.
Аппаратные игры
Сегодня 15:01
Избавиться от варикоза без боли и следа
06.10.2021 17:21
Мусорный тупик
06.10.2021 16:06
Почему автомобиль становится роскошью
06.10.2021 15:46
Вся аналитика

Чтиво

04.10.2021 09:00
Без политики
Лечим астигматизм по-новому
Лазерная коррекция зрения позволяет пациентам с астигматизмом восстановить зрение и избавиться от необходимости носить очки или контактные линзы.
«Мы рассказываем о том, чем живут люди в карельской глубинке» 3
30.09.2021 15:27
«Женщину надо уметь красиво нарисовать, это очень трудно»
29.09.2021 12:28
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»