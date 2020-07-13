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Прокуратура отобрала водительские права у стоявшего на учете у нарколога жителя Карелии

Новости. Общество
17:40, 14 Июля 2020
фото: © РИА Новости / Максим Блинов
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После вмешательства прокуратуры суд лишил прав водителя, поставленного на учет у врача-нарколога в ЦБР на севере Карелии.

По сообщению прокуратуры республики, в 2019 году что житель Лоухского района, имеющий водительское удостоверение на управление легковыми транспортными средствами, был поставлен на учет у врача-нарколога в центральной районной больнице. Диагноз  - "психическое поведенческое расстройство, вызванное употреблением алкоголя".

Данное заболевание является противопоказанием к управлению транспортными средствами при отсутствии подтвержденной стойкой ремиссии в течение трех лет. Прокурор района направил в Лоухский районный суд исковое заявление о лишении мужчины водительских прав.

Иск прокурора суд удовлетворил. По имеющимся медицинским противопоказаниям право ответчика на управление транспортными средствами прекращено.

Решение суда не вступило в законную силу.

Ранее суд отправил на работу любителя пьяной езды в Карелии.

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