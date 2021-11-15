Прокуратура отреагировала на аварию на сетях водоснабжения на севере Карелии

Администрация Кемского района не предпринимала эффективных мер, направленных на устранение аварийных ситуаций на сетях водоснабжения, считают в надзорном ведомстве.

Прокуратура Кемского района провела проверку по факту аварии на магистральной водопроводной сети в райцентре. Прорыв на сетях водоснабжения в Кеми произошел 23 ноября. В соответствии с действующими требованиями время ликвидации данной аварии не может превышать 12 часов.

«Поскольку администрацией Кемского муниципального района эффективные меры, направленные на устранение аварийных ситуаций на сетях водоснабжения, приняты не были, в адрес главы администрации было внесено представление об устранении нарушений закона. Также прокуратурой района внесено представление директору водоснабжающей организации МУП КЭСНА», — говорится в сообщении прокуратуры Карелии.

В настоящее время авария устранена, водоснабжение в Кеми осуществляется в полном объеме, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, после вмешательства прокуратуры на ремонт аварийного водопровода в Кеми власти Карелии дали 16 млн рублей.