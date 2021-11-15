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Прокуратура отреагировала на аварию на сетях водоснабжения на севере Карелии

Новости. Общество
18:00, 03 Декабря 2021
фото: © Валерий Шарифулин / ТАСС

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Администрация Кемского района не предпринимала эффективных мер, направленных на устранение аварийных ситуаций на сетях водоснабжения, считают в надзорном ведомстве.

Прокуратура Кемского района провела проверку по факту аварии на магистральной водопроводной сети в райцентре. Прорыв на сетях водоснабжения в Кеми произошел 23 ноября. В соответствии с действующими требованиями время ликвидации данной аварии не может превышать 12 часов.

«Поскольку администрацией Кемского муниципального района эффективные меры, направленные на устранение аварийных ситуаций на сетях водоснабжения, приняты не были, в адрес главы администрации было внесено представление об устранении нарушений закона. Также прокуратурой района внесено представление директору водоснабжающей организации МУП КЭСНА», — говорится в сообщении прокуратуры Карелии.

В настоящее время авария устранена, водоснабжение в Кеми осуществляется в полном объеме, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, после вмешательства прокуратуры на ремонт аварийного водопровода в Кеми власти Карелии дали 16 млн рублей.

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Комментарии

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Изя
2021-12-03 18:10:21
Ожили . Раньше то где были ? :)
Саныч
2021-12-03 18:59:55
Изя, исправили из говна и палок. До следующей аварии.
Изя
2021-12-03 19:15:23
Саныч, кто бы сомневался )))
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