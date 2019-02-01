Прокуратура оценит нарушения мэрии Петрозаводска при расчетах аренды земли

Порядок определения размера арендной платы за использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Петрозаводска, содержит положения, нарушающие федеральное законодательство.

В числе нарушений бизнес-омбудсмен Елена Гнетова называет положение, согласно которому при определении арендной платы упомянуты только инвестиционные проекты. Социально значимые виды деятельности не упоминаются, что является признаком дискриминационного подхода.

Так же петрозаводские власти установили разный порядок расчета арендной платы для ведения работ, связанных с пользованием недрами.

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