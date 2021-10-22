Прокуратура Петрозаводска отказала в возбуждении уголовного дела против кандидата в депутаты

Несостоявшийся кандидат в депутаты Петросовета предоставил избирательной комиссии копию поддельного диплома о высшем образовании.

Как стало известно «Столице на Онего», в период регистрации кандидатов в депутаты Петросовета минувшим летом в избирательную комиссию поступили документы от 48-летнего жителя карельской столицы. Работающий в коммерческой организации претендент на место в горсовете представлял малоизвестную партию Социальной справедливости.

Однако при проверке документов выяснилось, что представленная им избирательной комиссии копия диплома о высшем образовании – поддельная. Поскольку такой диплом об окончании Санкт-Петербургского горного университета ему не выдавался, и он в нем даже не учился. Когда обман вскрылся, выдвиженец забрал свои документы и не был зарегистрирован кандидатом в депутаты Петросовета.

Произошедшее нашему изданию подтвердили в Центризбиркоме Карелии, сообщив, что об этом факте они письменно поставили в известность прокуратуру.

Как сообщил помощник прокурора Петрозаводска Семен Вяря, надзорное ведомство согласилось с полицией, которая по данному факту вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по ч.3 ст.327 УК РФ: «Использование заведомо подложного документа».

- Согласно федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», наличие высшего образования кандидатам в депутаты представительных органов власти не требуется, - пояснил помощник прокурора. – Исходя из этого, представленная избирательной комиссии копия поддельного диплома о высшем образовании не давала ему права для участия в выборах. Сведения же об использовании им этой копии в каких-либо других, например, в корыстных целях, на данный момент у прокуратуры отсутствуют. Поэтому в действиях мужчины прокуратура также не усмотрела нарушений уголовного закона.

Ранее прокурор в Карелии закрыл торгующие поддельными дипломами сайты.