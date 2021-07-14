Прокуратура Петрозаводска предлагает горожанам поговорить о коррупции

Прокуратура Петрозаводска проведет горячую линию по вопросам противодействия коррупции.

Об этом информирует пресс-центр мэрии столицы Карелии.

Звонки на горячую линию будут приниматься 19 июля с 10.00 до 11.00.

«Сообщить о фактах коррупционных проявлений, а также попытках склонения к совершению таких правонарушений жители Петрозаводска могут по телефонам: 593-260 (приемная) или 593-277 (старший помощник прокурора города Виктория Викторовна Дорохова)», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что прокурор в Карелии закрыл торгующие поддельными дипломами сайты.