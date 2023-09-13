Прокуратура Петрозаводска взыскала компенсацию морального вреда за то, что инвалида не обеспечили техническими средствами реабилитации

Суд обязал выплатить в пользу инвалида компенсацию морального вреда 50 тысяч рублей.
Прокуратура города Петрозаводска обратилась в суд с иском об обеспечении инвалида техническими средствами реабилитации и взыскании компенсации морального вреда.
В итоге по иску прокурора инвалида обеспечили защитной пленкой в форме салфеток и нейтрализатором запаха. Кроме того, суд обязал отделение Пенсионного и социального фонда Карелии выплатить компенсацию морального вреда 50 тысяч рублей.
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