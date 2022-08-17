Прокуратура Петрозаводска занялась директором предприятия, затянувшим процедуру банкротства

Прокуратура предъявила претензии руководителю одной из петрозаводских компаний, который рамках процедуры банкротства отказался передать арбитражному управляющему документы.
Об этом сообщили в прокуратуре Карелии.
Директор был обязан передать арбитражному управляющему бухгалтерскую и иную документацию, печати, штампы и материальные ценности. Он этого не сделал в установленные сроки, что привело к затягиванию процедуры банкротства.
Прокуратура квалифицировала это как воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего и подала в суд. Решением суда директору назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей.
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