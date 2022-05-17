Прокуратура подтвердила выплату компенсаций и достройку домов для обманутых дольщиков в Петрозаводске

Все пострадавшие участники долевого строительства жилья в Петрозаводске получат денежные компенсации или квартиры в достроенных домах.

Об этом сообщили в прокуратуре Карелии.

По данным ведомства, федеральный Фонд развития территорий, которые занимается обманутыми дольщиками, принял решения по всем 12 домам, недостроенным в Петрозаводске и включенным в Единый реестр проблемных объектов.

«В текущем и следующем году планируется завершить строительство 2 многоквартирных домов. По оставшимся 10 проблемным объектам приняты решения о выплате компенсаций», — сообщили в прокуратуре.

Выплаты в полном объеме уже получили 60 граждан.

«Реализация мероприятий по завершению строительства проблемных объектов и выплата компенсаций оставшимся участникам долевого строительства контролируется. Надзорное сопровождение деятельности уполномоченных органов власти республики и регионального Фонда защиты дольщиков прокуратурой республики продолжено», — добавили в надзорном ведомстве.