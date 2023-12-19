Прокуратура помогла жителю Карелии получить дрова

После вмешательства прокуратуры жителя Медвежьегорского района обеспечили дровами на предстоящую зиму.

На личный прием к прокурору Дмитрию Харченкову по вопросу предоставления дров в связи с имеющимися льготами обратился житель Медвежьегорского района.

В итоге по инициативе прокуратуры района местная администрация обратилась к индивидуальному предпринимателю с просьбой обеспечить семью заявителя дровами на предстоящую зиму.

В результате вмешательства прокуратуры гражданину, который проживает в отдаленном поселке Медвежьегорского района, в начале декабря подвозли дрова.