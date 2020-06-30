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Прокуратура потребовала обеспечить жителей района Карелии бесперебойным водоснабжением

Новости. Общество
14:21, 01 Июля 2020
фото: Столица на Онего
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Прокуратура Кемского района выявила многочисленные нарушения законодательства, касающиеся водоснабжения жителей района.

Ведомство провело проверку после обращения местного жителя с жалобой на ненадлежащее водоснабжение.

В ходе проверки было установлено, что в связи с неудовлетворительным техническим состоянием системы централизованного водоснабжения Кемского района еще в 2013 году решением суда по иску прокурора района на администрацию Кемского муниципального района была возложена обязанность получить проектно-сметную документацию на строительство водопроводных сетей. Документация должна быть готова до 1 сентября 2015. Построить данные водопроводные сети по решению суда обязаны были до 1 июня 2016.

"Вместе с тем, до настоящего времени судебное постановление не исполнено, что стало основанием для принятия мер прокурорского реагирования. По материалам прокурорской проверки, направленным в органы предварительного расследования 29 июня 2020 года возбуждено уголовное дело по статье 315 Уголовного кодекса Российской Федерации (неисполнение решения суда)", - говорится в сообщении прокуратуры республики.

Проверка показала, что местные власти не принимала никаких мер к смене гарантирующей организации, которая не исполняла обязанности, предусмотренных законодательством по обеспечению населения питьевой водой, соответствующей гигиеническим требованиям.

"В связи с этим, а также с учетом длительного неисполнения решения суда, в том числе непринятия мер по разработке соответствующих муниципальных программ в указанных целях, прокуратура Кемского района внесла главе администрации муниципального района представление об устранении нарушений закона", - сообщает прокуратура Карелии.

Проверка также показала, что в нарушение законодательства органы местного самоуправления не принимали исчерпывающих мер по надлежащему бесперебойному водоснабжению части поселка Рабочеостровск, не имеющей централизованных водопроводных сетей. В связи с этим прокурор Кемского района направил исковое заявление в суд с требованиями к администрации района получить проектно-сметную документацию и построить водопроводные сети для обеспечения централизованным водоснабжением части поселка, где жилые дома и социально значимые объекты в настоящее время снабжаются питьевой водой посредством подвоза.

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