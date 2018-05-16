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Новости. Общество
07:15, 16 Мая 2018

Прокуратура признала незаконным сбор отпечатков пальцев у школьников Карелии

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Прокуратура Карелии проверила законность сбора биометрических данных у школьников республики.

Об этом сообщается на сайте "Единой России". По просьбе первого зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольги Окуневой прокуратура Карелии провела проверку по фактам незаконного сбора биометрических данных у детей в общеобразовательных школах региона.

Поводом для обращения стали сообщения в СМИ о том, что в карельских школах появились организации, которые по отпечатку пальца обещают определить профориентацию детей, психологические характеристики и спортивные успехи. Карельское Минобрнауки сообщает, что данные собираются незаконно без согласия родителей – их сбор противоречит федеральному закону "О персональных данных".

Выяснилось, что в школе №1 Питкяранты был составлен список детей, изъявивших желание пройти тестирование на основе сбора отпечатков пальцев. Исследования проводил Центр раскрытия талантов.

"Администрация школы не посчитала нужным получить согласие у родителей учеников, уведомить учредителей. К сожалению, данные факты говорят о том, что администрация не знает законодательства об образовании и защите персональных данных. Однако незнание закона не освобождает от ответственности. Мы надеемся, что глава администрации Питкярантского района примет меры по устранению нарушений законодательства об образовании и персональных данных", - сказала Окунева.

По ее словам, в образовательных учреждениях нельзя реализовывать сомнительные практики и исследования, тем более с участием детей. Прокуратурой Карелии были приняты своевременные меры, в том числе проведена разъяснительная работа с руководителями общеобразовательных организаций о соблюдении прав детей на защиту персональных данных и обязательном взаимодействии с родителями по вопросам, касающимся каких-либо исследований, проводимых в школах.

По итогам проверки главе администрации Питкярантского района внесено представление об устранении нарушений законодательства об образовании и персональных данных.

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