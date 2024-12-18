Прокуратура проверила на юге Карелии управляющую компанию и нашла нарушения

Прокуратура потребовала привлечь директора управляющей компании к ответственности за нарушение правил содержания и ремонта жилых домов.

Прокуратура Питкярантского района по обращениям граждан и публикациям в социальных сетях проверила, как управляющая организация ООО «Витязь» соблюдает законодательство в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Надзорным ведомством установлено, что предприятие не обеспечило исправное состояние фундаментов зданий, окон и входных дверей, чердачных помещений, кровель и систем водоотвода в жилых домах в деревне Хийденсельга и поселке Харлу.

Прокуратура внесла директору управляющей компании представление об устранении нарушений закона и возбудила в отношении него дело об административном правонарушении.

Фактическое устранение нарушений находится на контроле надзорного ведомства.