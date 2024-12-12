Прокуратура разбирается в истории с нападением собак на ребенка в Лахденпохском районе

После публикаций в СМИ прокуратура организовала проверку в связи с нападением собак на ребенка.

Прокуратура организовала проверку по публикациям СМИ и социальных сетей о нападении собак на ребенка в Лахденпохском районе, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.



Прокуроры дадут оценку действиям местной администрации и специализированных организаций на предмет соблюдения требований законодательства об ответственном обращении с животными.

Кроме того, будет решаться вопрос о взыскании в судебном порядке с виновных лиц в пользу пострадавшей компенсации морального вреда.



По итогам надзорных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования, отметили в прокуратуре.

Напомним, стая собак напала на ребенка в Лахденпохье. Девочка шла в школу с улицы Бусалова. Свора собак накинулась на ребенка. Местная жительница едва смогла защитить девочку.