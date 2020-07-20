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Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Михаила Ефремова

Новости. Общество
22:00, 20 Июля 2020
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
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Артисту, по вине которого в пьяном ДТП погиб человек, грозит от 5 до 12 лет колонии.

Московская прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу артиста Михаила Ефремова, цитируют РИА Новости начальника пресс-службы столичного надзорного ведомства Людмила Нефедова.

"Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Михаила Ефремова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет", - сказала Нефедова журналистам.

По ее словам, уголовное дело будет направлено в Пресненский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

По версии следствия, Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, за нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека, ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.

Спустя несколько дней после ДТП Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи Захарова, а также обещал помощь, если "ее примут". Артист заявил, что честно понесет наказание, и назвал содеянное "непростительным". Адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский сказал РИА Новости, что семья Захарова не приняла извинения Ефремова и не примет от него материальную помощь.

Впоследствии адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер не считает себя виновником ДТП, а готовность возместить ущерб родственникам Захарова связана с тем, что в происшествии "участвовала его машина".

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