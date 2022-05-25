890x80
Реклама
Власти Петрозаводска за лето планируют благоустроить 35 дворов города
25.05.2022 18:40
Двое рыбаков утонули на озере Сямозеро в Карелии
Сегодня 11:50
На севере Карелии разгорелся конфликт между туристами и местными жителями
Сегодня 10:40
Представитель главы Карелии в парламенте владеет недвижимостью на Украине
Сегодня 13:50

Прокуратура выявила многочисленные нарушения в карельском приюте для животных

Новости. Общество
17:25, 26 Мая 2022
фото: Pixabay

Новости партнеров

Два сотрудника администрации Медвежьегорского района были привлечены к ответственности, сообщили в прокуратуре Карелии.

Карельская природоохранная прокуратура проверила исполнение законодательства об ответственном содержании животных со стороны властей Медвежьегорского района.

Выяснилось, что местная администрация нарушала требования законодательства в отношении более чем 80 собак, содержавшихся в муниципальном приюте. Животных не стерилизовали и не маркировали. Власти не искали новых владельцев собакам и не пытались вернуть собак, не проявлявших немотивированную агрессию, в прежние места обитания.

Кроме того, для каждой собаки не была обеспечена установленная площадь вольера, а ограждение не препятствовало собакам выходить за территорию приюта. Были выявлены и другие нарушения.

Кроме того, не соблюдались законы и при заключении контрактов.

После представления прокурора администрация Медвежьегорского района начала устранять нарушения. Два должностных лица были привлечены к дисциплинарной ответственности. Ситуация находится на контроле карельской природоохранной прокуратуры.

Ранее карельские депутаты обсудили работу муниципальных органов власти по обращению с безнадзорными животными.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.05.2022, 00:10
Босоножки китайского бренда расплавилась на ногах девушки
25.05.2022, 07:00
Карелия стала вторым регионом России, где люди чаще всего сходят с ума
23.05.2022, 16:59
Стало известно, когда холод уйдет из Карелии
22.05.2022, 08:54
Любарский: «Петрозаводску повезло…»
24.05.2022, 09:41
Туристы выбирают три озера в Карелии для отдыха летом
20.05.2022, 12:04
Две школы в Петрозаводске «заминировали» во время проведения экзамена

Чтиво

Сегодня 13:40
Личное мнение
Элиссан Шандалович: России необходимо вернуться к отечественной системе медицинского образования
России необходимо вернуться к системе отечественного медицинского образования, заявил спикер парламента Карелии, Заслуженный врач республики Элиссан Шандалович.
«Нужно постоянно следить за уровнем своей батарейки»
23.05.2022 12:01
Такой не железный «Железный человек»
18.05.2022 12:00
архив чтиво

Медиа

Более 800 человек приняли участие в спортивном празднике «Забег.РФ» в Петрозаводске
23.05.2022 11:40
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.