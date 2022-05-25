Прокуратура выявила многочисленные нарушения в карельском приюте для животных

Два сотрудника администрации Медвежьегорского района были привлечены к ответственности, сообщили в прокуратуре Карелии.

Карельская природоохранная прокуратура проверила исполнение законодательства об ответственном содержании животных со стороны властей Медвежьегорского района.

Выяснилось, что местная администрация нарушала требования законодательства в отношении более чем 80 собак, содержавшихся в муниципальном приюте. Животных не стерилизовали и не маркировали. Власти не искали новых владельцев собакам и не пытались вернуть собак, не проявлявших немотивированную агрессию, в прежние места обитания.

Кроме того, для каждой собаки не была обеспечена установленная площадь вольера, а ограждение не препятствовало собакам выходить за территорию приюта. Были выявлены и другие нарушения.

Кроме того, не соблюдались законы и при заключении контрактов.

После представления прокурора администрация Медвежьегорского района начала устранять нарушения. Два должностных лица были привлечены к дисциплинарной ответственности. Ситуация находится на контроле карельской природоохранной прокуратуры.

Ранее карельские депутаты обсудили работу муниципальных органов власти по обращению с безнадзорными животными.