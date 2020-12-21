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Прокуратура вынудила нерадивую фирму взяться за ремонт двух мостов в Карелии

Новости. Общество
11:40, 22 Декабря 2020
фото: © "Столица на Онего"
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В Сегежском районе надзорное ведомство через суд заставило фирму отремонтировать два моста, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Сегежского района провела проверку по факту длительного бездействия организации, которая занимается работами по реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Известно, что на автомобильной дороге регионального значения, соединяющей Надвоицы с Сегежей и федеральной трассой "Кола", расположены два моста. Они длительное время находятся в аварийном состоянии. Движение по данным мостам ограничено и представляет опасность для участников дорожного движения.

Исследование технического состояния сооружений показало, что оба моста нуждаются в реконструкции. Однако организация, обязанная выполнить ремонт, ничего не делает. В этой связи прокуратура Сегежского района предъявила в Петрозаводский городской суд иск к недобросовестной компании.

На данный момент иск прокурора рассмотрен и удовлетворен. Суд обязал провинившуюся организацию произвести реконструкцию мостов в течение 18 месяцев с момента решения суда. Исполнение решения суда прокуратура взяла под контроль.

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