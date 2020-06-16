Прокурор Карелии пообщается с жителями двух районов

Карен Габриелян проведет прием граждан, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокурор республики Карен Карленович Габриелян в режиме видеоконференцсвязи проведет личный прием граждан, проживающих на территории Кондопожского и Муезерского районов.

Прием граждан состоится 17 июня:

- с 10.00 до 11.30 – в прокуратуре Кондопожского района на ул. Комсомольской, 20;

- с 11.30 до 13.00 – в прокуратуре Муезерского района на ул. Гагарина, 29.

По вопросам записи на прием граждане могут обратиться в указанные территориальные прокуратуры.