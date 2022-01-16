Прокурор Карелии требует обратить в доход государства имущество семьи экс-спикера Петросовета Геннадия Боднарчука

Прокурор Карелии требует обратить в доход государства имущество семьи Боднарчука и взыскать 16,9 млн рублей, сообщается на сайте горсуда Петрозаводска.

В Петрозаводский городской суд поступило исковое заявление прокурора Карелии к бывшему председателю Петрозаводского городского Совета Геннадию Боднарчуку и Светлане Михайловой, его супруге, об обращении в доход государства имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы.

Также прокурор требует взыскать в солидарном порядке с ответчиков в доход Российской Федерации стоимости реализованных объектов недвижимости и транспортных средств на общую сумму свыше 16,9 млн. рублей.

Предварительное судебное заседание по иску прокурора Карелии к Боднарчуку Г.П. и Михайловой С.Ю. назначено на 1 февраля в 14.00. Иск рассмотрит судья Елена Ермишина.

Ранее суд в Петрозаводске приступил к рассмотрению эпизода, по которому экс-спикер Петросовета Геннадий Боднарчук выслушал обвинение в получении взятки в виде недвижимости в ЖК, построенном компанией бизнесмена Леонида Белуги.

Как ранее сообщалось, Геннадия Боднарчука задержали 17 июля 2020 года. 25 марта этого года ему было предъявлено окончательное обвинение в совершении четырех преступлений.