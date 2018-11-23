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Новости. Общество
07:15, 23 Ноября 2018
фото: "Столица на Онего"

Прокурор Петрозаводска потребовал от Мирошник изменить постановление об установке одинаковых урн в городе

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Прокурор Петрозаводска провел антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов, которые требуют предпринимателей устанавливать урны определенного образца, и нашел нарушения.

К Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Республике Карелия Елене Гнетовой поступили многочисленные жалобы и обращения хозяйствующих субъектов города Петрозаводска в связи с требованиями администрации Петрозаводского округа устанавливать урны только определённого образца.

Некоторые предприниматели указывали, что уже получили предостережения от органа муниципальной власти города Петрозаводска о недопустимости нарушений обязательных требований со ссылкой на Постановление администрации Петрозаводска "Об утверждении образцов урн для сбора мусора, устанавливаемых на территории Петрозаводского городского округа".

Изучив Постановление, Уполномоченный установила, что документ содержит обременительные для бизнеса требования.
Уполномоченным было направлено письмо главе города с просьбой устранить нарушение прав предпринимателей, а также обращение в прокуратуру.

Прокурором города Петрозаводска по обращению бизнес-омбудсмена была проведена антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов, которые вводят обязанность для хозяйствующих субъектов приобретать и устанавливать урны определенного образца.

По результатам проверки прокурором были выявлены нарушения, а именно - отсутствие у органа местного самоуправления полномочий устанавливать обременительные требования по установке урн определённого образца.

Главе Петрозаводского городского округа внесено требование прокуратуры об изменении нормативного правового акта.

Также в адрес Петрозаводского городского совета прокурором внесен протест на решение, утверждающего Правила благоустройства, в связи с наличием завышенных требований к гражданам и организациям по установлению урн по утвержденным образцам.

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Комментарии

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Хаос
2018-11-23 07:59:33
Признали, что при принятии решения мэром у нее не было полномочий, т.е. оно незаконное - это как. Такое может быть?
А куда ранее смотрела эта Прокуратура.
А сколько человек уже наказали, что делать им?
Гость
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