Прокурор Сортавальского района: "Решение об отставке главы Сортавала законно и обоснованно"

Прокурор Сортавальского района Карелии Николай Терешков считает, что удаливший в отставку Сергея Крупина горсовет действовал в соответствии с законом.

Прокурор Сортавальского района Николай Терешков в разговоре с корреспондентом "Столицы на Онего" пояснил позицию ведомства по вопросу решения депутатов горсовета Сортавалы, которые накануне удалили в отставку главу города Сергея Крупина.

"Решение сессии законно и обоснованно, так как глава города более трех месяцев фактически не исполнял возложенные на него обязанности. С марта по июнь 2020 года Сергей Крупин не подписал 28 решений горсовета, в том числе, - решение об объединении Сортавальского и Хелюльского поселений. В соответствии с решением суда он должен был это сделать. В настоящее время материалы прокурорской проверки об отказе Сергея Крупина подписывать соответствующее решение направлены в Следственный комитет, - решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст. 315 уголовного кодекса – за злостное неисполнение представителем власти решения суда".

По словам Николая Терешкова, Сергей Крупин на протяжении пяти лет, с 2015 года не инициировал внесение изменений в Устав Сортавальского городского поселения, который до настоящего времени содержит противоречия с федеральным законодательством.

Также прокурор Сортавальского района считает законным назначение депутатами горсовета исполняющего обязанности главы города. Напомним, им стал депутат горсовета Олег Белов.

Председатель горсовета Сортавалы Владимир Головченко в беседе с нашим корреспондентом заявил, что решение сессии об удалении в отставку Сергея Крупина, принятое накануне единогласно, вступило в законную силу, сегодня оно опубликовано в газете "Ладога".

"Сегодня Олег Белов должен приступить к исполнению обязанностей главы города", - сказал Владимир Головченко.