Промышленность в Карелии выросла на фоне общего спада в регионах Северо-Запада

Официальная статистика по Северо-Западному федеральному округу показала, что в 2020 году Карелия оказалась почти единственным регионом, где выросли показатели промышленного производства.

Это следует из рейтинга регионов СЗФО, опубликованного Карелиястатом.

Промышленное производство в 2020 году выросло только в Карелии (на 2,2%) и Вологодской области (на 2,3%).

Во всех остальных регионах Северо-Запада произошел спад по сравнению с 2019 годом.

За счет чего выросла карельская промышленность, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".