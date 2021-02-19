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Промышленность в Карелии выросла на фоне общего спада в регионах Северо-Запада

Новости. Экономика
09:46, 20 Февраля 2021
фото: Донат Сорокин / ТАСС
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Официальная статистика по Северо-Западному федеральному округу показала, что в 2020 году Карелия оказалась почти единственным регионом, где выросли показатели промышленного производства.

Это следует из рейтинга регионов СЗФО, опубликованного Карелиястатом.

Промышленное производство в 2020 году выросло только в Карелии (на 2,2%) и Вологодской области (на 2,3%).  

Во всех остальных регионах Северо-Запада произошел спад по сравнению с 2019 годом.

За счет чего выросла карельская промышленность, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Александр
2021-02-20 11:51:41
У нас есть промышленность. А я думал что только магазины
Петрович
2021-02-20 11:39:24
Одна брехня и обещалки!
А Карелия, было в СМИ ,на 72 месте из 80 -ти где то...Республик....
Беня
2021-02-20 11:34:00
Везде спад, а у нас рост. Сказители - рунопевцы, блям-блямс на гуслях, а мы уши развешиваем :)
User
2021-02-20 11:21:28
положительную статистику в Карелии обеспечила работа предприятий ЖКХ
С каких это пор услуги ЖКХ стали промышленным производством?! :) Может еще услуги проституток в промышленность записать, чтобы занять первое место?! (по дебилизму).
German
2021-02-20 11:42:00
User, надо записать , другого то просто нет .
Беня
2021-02-20 11:29:48
User, врешь мазурик. Там написано Как сообщалось ранее, положительную статистику в Карелии обеспечила работа предприятий ЖКХ и горно-промышленного комплекса. Все нам нормуль :)
Сергей
2021-02-20 11:02:24
С какого перепугу ???
Leopol'd
2021-02-20 10:28:05
Недавно это же правительство отчиталось о спаде налоговых платежей и росте дефицита бюджета.
"Правительство на другой планете..." (1986, "Кин-Дза-Дза")
Д.Ю
2021-02-20 10:12:23
Выпускали 3 болта, стали выпускать 6. Промышленность выросла в 2 раза.
Сергей
2021-02-20 11:01:58
Д.Ю, +++++
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