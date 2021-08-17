Пропавшая 5 месяцев назад жительница Петрозаводска нашлась в Санкт-Петербурге

Женщина, которая выехала 5 месяцев назад из Петрозаводска в Санкт-Петербург и пропала, нашлась – у нее все хорошо, сообщили в МВД Карелии.

Ранее сообщалось, что в апреле 31-летняя женщина выехала из Петрозаводска в Санкт-Петербург и пропала. Родственники обратились в полицию с просьбой помочь найти потерявшуюся.

Отдел полиции №1 УМВД России по Петрозаводску молодую женщину объявил в розыск.

Сегодня, 20 августа, в МВД сообщили, что объявленная ранее в розыск женщина вышла на связь – у нее все нормально.

Криминальной составляющей в ее исчезновении нет.