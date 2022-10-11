Пропавшая без вести жительница Петрозаводска ушла из дома в одной футболке

В Петрозаводске бесследно исчезла 35-летняя женщина, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают без вести пропавшую Анну Николаевну И. 1987 года рождения.



Женщина пропала без вести 5 декабря.

На вид ей 35 лет, рост около 165 сантиметров, женщина среднего телосложения. Ушла без верхней одежды из дома, расположенного в Октябрьском районе.



Может плохо ориентироваться в окружающей обстановке, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.



Полиция просит всех, кто знает, где может находиться разыскиваемая, срочно сообщать эти сведения по номерам телефонов: 8 911-415-25-87, 8 (814-2) 739-154.



Ранее в паблике поисковиков «ЛизаАлерт» сообщалось о том, что пропавшая была одета в темно-зеленую футболку, серые штаны и кроссовки.