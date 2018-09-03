Пропавшая в Карелии семья с ребенком нашлась

Ранее сообщалось, что мужчина, женщина и их дочь уехали в лес и пропали. В настоящее время их местонахождение установлено.

Паблик костомукшских спасателей в "ВКонтакте" сегодня сообщил, что с 1 сентября на связь с родственниками не выходят супружеская пара и их дочь. Семья 2 сентября собиралась выехать в лес на машине.

Как сообщили "Столице на Онего" в МВД по Карелии, а также в ГУ МЧС, местонахождение семьи в настоящее время установлено.

Подробности не разглашаются.