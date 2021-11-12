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Пропавшего без вести подростка разыскивают в торговых центрах Петрозаводска

Новости. Общество
16:37, 20 Ноября 2021
фото: МВД Карелии

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Сотрудники отдела полиции Петрозаводска разыскивают без вести пропавшего Сергея Сазонова 2006 года рождения.

Об этом сообщили в МВД Карелии.

Подросток ушел из дома 19 ноября 2021 года и до настоящего момента его местонахождение неизвестно.

Его приметы: рост около 165 см, волосы светло-русые, среднего телосложения. Был одет в пуховик темно-синего цвета, брюки черного цвета, толстовку зеленого цвета, черные зимние полуботинки. При себе может иметь черно-серый рюкзак.

«Предположительно, может находиться в торговых центрах Петрозаводска», — добавили в МВД.

Всех, имеющих информацию о разыскиваемом, полиция просит сообщить по телефонам: 8 911 415 25 87, 8 8142 739 154.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-11-20 16:53:09
Уже фамилию, имя печатаете - прогресс налицо. :)
Гость
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