Пропавшего без вести подростка разыскивают в торговых центрах Петрозаводска

Сотрудники отдела полиции Петрозаводска разыскивают без вести пропавшего Сергея Сазонова 2006 года рождения.

Об этом сообщили в МВД Карелии.

Подросток ушел из дома 19 ноября 2021 года и до настоящего момента его местонахождение неизвестно.



Его приметы: рост около 165 см, волосы светло-русые, среднего телосложения. Был одет в пуховик темно-синего цвета, брюки черного цвета, толстовку зеленого цвета, черные зимние полуботинки. При себе может иметь черно-серый рюкзак.



«Предположительно, может находиться в торговых центрах Петрозаводска», — добавили в МВД.



Всех, имеющих информацию о разыскиваемом, полиция просит сообщить по телефонам: 8 911 415 25 87, 8 8142 739 154.