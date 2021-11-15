Пропавшего в районном центре Карелии мужчину ищет поисковый отряд

Поисковый отряд "ЛизаАлерт" в Карелии обратился за помощью в розыске мужчины, который пропал в Сегеже 1 января.

Поисковый отряд "ЛизаАлерт" в Карелии вышел на поиски 32-летнего жителя Сегежи Виктора Докучаева, который пропал в первый день нового года. Об этом сообщается в официальной группе общественной организации.

Для поисковой операции требуется помощь волонтеров - пеших и с личным автотранспортом.

Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серо-голубые.



Был одет: черная с желтыми полосками куртка, синие джинсы, кроссовки, черная шапка.

Напомним, организация «ЛизаАлерт» открыла в Карелии свое отделение. Поисковый отряд принимает заявки от жителей Карелии и оказывает помощь в поиске людей бесплатно.