Пропавших подростков в Карелии пытаются найти с помощью водителей общественного транспорта

Волонтерская организация "Доброспас" обратилась к водителям рейсовых автобусов и частным перевозчикам в Карелии с просьбой помочь в розыске пропавших подростков.

Обращение "Доброспаса" опубликовано на странице организации Вконтакте.

Подростки пропали в Кондопожском районе Карелии.

"Считающиеся пропавшими без вести несовершеннолетние подростки Ушакова Елизавета Васильевна, 2004 г.р. и Татаренко Илья Александрович, 2003 г.р. могут передвигаться по территории Карелии (в Петрозаводск) и за ее пределы при помощи системы "BlaBlaCar" и при использовании частных перевозчиков. Просим обратить особое внимание всем транзитным перевозчикам", - говорится в сообщении.

Полиция Кондопожского района просит всех, кто располагает сведениями о местонахождении разыскиваемых или видевших их после 14 апреля, сообщить об этом по телефону +79535299886.