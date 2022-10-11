Пропавший в Петрозаводске 77-летний мужчина погиб

Поисковики сообщили о гибели пенсионера, пропавшего 30 октября в Петрозаводске.
В паблике поискового отряда «ЛизаАлерт» сообщили об окончании поиска пенсионера, пропавшего днем 30 октября в Петрозаводске.
Ранее сообщалось, что 77-летний мужчина вышел из дома с рюкзаком и палочками для ходьбы и уехал на маршрутке.
«Найден, погиб», — сообщили в отряде «ЛизаАлерт».
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