Пропавшую без вести женщину разыскивают в Петрозаводске (ФОТО)

Полицейские просят помочь в розыске пропавшей жительницы карельской столицы, сообщили в МВД региона.

Полиция Петрозаводска разыскивает без вести пропавшую Людмилу Васильевну Т., 1965 года рождения, которая ушла из дома 12 января 2023 года, и до настоящего момента её местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 55 лет, рост около 175 см, худощавого телосложения. Была одета в белую вязаную шапку, пальто темно-синего цвета, синие джинсы и светло-коричневые сапоги.

Всех, имеющих информацию о местонахождении разыскиваемой или видевших её 12 января и позднее, полиция просит сообщить по номерам телефонов: 8-911-415-25-87, 8-91.73.8142-54.