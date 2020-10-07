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Проползавшая под поездом пьяная женщина с множественными травмами госпитализирована в Карелии

Новости. Происшествия
12:44, 08 Октября 2020
фото: © "Столица на Онего"
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На станции Суна Кондопожского района поезд травмировал женщину, которая в состоянии опьянения заползла под состав, сообщили в транспортной полиции Петрозаводска.

В среду, 7 октября, в 19.46 в дежурную часть транспортной полиции Петрозаводска поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции Суна Кондопожского района грузовым составом травмирована 40-летняя гражданка.

Установлено, что женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, перелезала под грузовым составом. В момент, когда она находилась под поездом, состав тронулся с места.

Пострадавшая доставлена в больницу с диагнозом: множественные травмы ног и открытая черепно-мозговая травма.

В настоящее время по данному факту сотрудниками транспортной полиции Карелии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Сотрудники транспортной полиции предупреждают, что основными причинами травмирования граждан на объектах железнодорожного транспорта является нарушение правил безопасности при нахождении в зоне движения поезда.

"Уважаемые граждане, оградите себя и своих близких от непоправимых последствий, – помните, что железная дорога зона повышенной опасности!" – предупредили в транспортной полиции.

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Комментарии

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