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Новости. Культура
17:20, 07 Сентября 2018

"Прошу, чтобы на афише рядом с моей фамилией ставили в скобочках: Петрозаводск"

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Режиссер Олег Липовецкий, который теперь редко бывает в Петрозаводске, рассказал о своей работе за пределами Карелии. Там он оказался более востребован, чем здесь.

Спектакли петрозаводского режиссера с успехом идут на сцене театров разных регионов страны.

Так, один из его последних спектаклей, "Мёртвые души", поставленный в Лесосибирском театре "Поиск", был отмечен на нескольких крупнейших российских и международных фестивалях ("Театры малых городов", "Новосибирский транзит", "Территория" и др.), а "Капитанская дочка", которую играют актеры Ульяновского драматического театра, вошла в лонг-лист национальной премии "Золотая маска".

На вопрос: где вы сейчас живете? – Олег Липовецкий отвечает, что живет в театре.

"Моя семья пока в Петрозаводске. В Петрозаводске мой дом. Значит, я по-прежнему, пока, петрозаводчанин. По крайней мере, прошу, чтобы на афише рядом с моей фамилией ставили в скобочках: Петрозаводск. Я люблю этот город. А вот ответить, где я живу, сложнее, потому что очень много времени провожу в других городах. Больше, к сожалению, чем дома. Наверное, я живу в театре", - говорит режиссер в интервью "Столице на Онего".

Если верить Интернету, то Липовецкий работает одновременно над несколькими проектами в разных городах: в Новосибирске ставит "Лисистрату" Аристофана, в московском РАМТ – "Фото topless" по пьесе Натальи Блок, в Ульяновске только что выпустили "Ревизора" Гоголя. Как все успевает? 

"Не совсем одновременно, - замечает Липовецкий. - Я всё-таки не волшебник и не могу находиться в нескольких местах сразу. А спектакль сам по себе не поставится, даже если ты всё здорово придумал. Но разрабатывать несколько проектов параллельно могу. Это нормально. Тут главное – правильно распланировать совместно с театрами график и рассчитать свои время и силы. Один проект, например, в стадии реализации, другой в разработке, а третий на уровне идеи и т. д. И, конечно, жаль, что в сутках всего 24 часа. Потому что идей, желания и сил гораздо больше, чем времени".

Интервью с Олегом Липовецким можно почитать вот тут.

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