Просмотр фильмов для взрослых теперь можно будет «отмолить»

В одном из мессенджеров появилась программа, которая проконсультирует желающих о том, как им правильно «отмолить» просмотр фильмов для взрослых.

В мессенджере Telegram появился чат-бот, с помощью которого пользователи могут получить рекомендации о том, как им правильно «отмолить» просмотр фильмов для взрослых. Принцип его работы изданию «Подъем» объяснил настоятель краснодарского храма Константин Мальцев, помогавший создателям бота. Об этом написала Лента.ру.

«Итак, ты поддался искушению и потратил свое время на просмотр порнографии. Возможно, ты чувствуешь вину, не знаешь, как облегчить свою душу и очистить разум?» — таким сообщением Telegram-бот встречает пользователей.

Затем он просит человека ответить на вопрос о том, сколько времени тот потратил на просмотр порно. Пользователю необходимо выбрать из четырех вариантов: пять минут, 15 минут, 30 минут или час и более. Получив ответ, чат-бот предлагает пользователю подборку молитв, чтение которых должно занять примерно столько же времени, сколько он потратил на ролики для взрослых.

«Это люди, которые вышли на меня и спросили, какие бы я порекомендовал читать молитвы при этих искушениях. Я им посоветовал. Я так понял, это их самих беспокоило, и они спрашивали и для себя, и чтобы кому-то порекомендовать что-то в этом плане. Это их мирская инициатива», — рассказал об общении с создателями бота Мальцев.

Настоятель храма также подчеркнул, что их продукт — это только «электронный молитвослов». Он напомнил, что в соответствии с христианскими традициями «обязательно покаяние должно быть, а после покаяния — причастие».