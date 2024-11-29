В Карелии простились с погибшим на спецоперации контрактником-мотострелком

Суоярвский округ простился с Виноградовым Иваном Анатольевичем.

О прощании с уроженцем Суоярвского округа рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» депутат Законодательного Собрания Карелии Татьяна Тишкова.

В воскресенье, 1 декабря, в поселке Лоймола простились с лейтенантом контрактной службы, командиром мотострелкового взвода Виноградовым Иваном Анатольевичем, который погиб 15 ноября текущего года в ходе проведения специальной военной операции. Ивану Анатольевичу было 49 лет.



Татьяна Тишкова выразила соболезнования родным и близким, друзьям и знакомым Ивана Анатольевича.

«Скорбим вместе с вами», — написала автор поста в сети.

«Вечная память и вечная слава ГЕРОЮ Виноградову Ивану Анатольевичу!» — добавила она.