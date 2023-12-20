Юного героя с лопатой показала жительница Петрозаводска

Простой подросток в карельской столице вышел на борьбу со снегом.
Фотографии подростка, который вышел на борьбу с непроходимыми тротуарами, появились в паблике «Типичный Петрозаводск».
«Просто мальчик. Просто взял лопату и чистит снег просто так, для нас», — написала петрозаводчанка, которая не смогла пройти мимо без слов восхищения.
«Город должен знать своих героев!» — добавила автор поста.
Пользователи сети поблагодарили родителей молодого человека за хорошее воспитание и выразили теплые слова в адрес самого подростка.
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