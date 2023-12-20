Юного героя с лопатой показала жительница Петрозаводска

Простой подросток в карельской столице вышел на борьбу со снегом.

Фотографии подростка, который вышел на борьбу с непроходимыми тротуарами, появились в паблике «Типичный Петрозаводск».

«Просто мальчик. Просто взял лопату и чистит снег просто так, для нас», — написала петрозаводчанка, которая не смогла пройти мимо без слов восхищения.

«Город должен знать своих героев!» — добавила автор поста.

Пользователи сети поблагодарили родителей молодого человека за хорошее воспитание и выразили теплые слова в адрес самого подростка.