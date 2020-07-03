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Простой рецепт хорошего настроения – перекусите вкусно

Новости. Экономика
12:30, 04 Июля 2020
фото: © "Pelmen House"
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Как вы планируете провести выходные: в кругу семьи, на шумной вечеринке или в приятном одиночестве? Вкусно перекусить вам захочется в любом случае!

Что может быть проще и аппетитнее домашних пельменей ручной лепки от компании "Pelmen House"?

С 3 по 5 июля компания "Pelmen House" подготовила для своих клиентов специальное предложение – пельмени шоковой заморозки с 15 вариантами начинки, от традиционных вкусов до экзотических миксов. С мясом, с рыбой, с грибами, с сыром, с капустой и даже с черникой – в упаковке от 18 до 30 штук.

Выбирайте, что нравится! А в подарок к любому заказу вы получите топпинг на выбор. Заказы принимаются в интернет-магазине "Сделано в Карелии": https://shop.kr-rk.ru/companies/237-ooo-pelmen-haus/products.

Что нужно человеку для счастья, кроме очевидных вещей?

#сделановкарелии #маркетплейскарелии

https://shop.kr-rk.ru
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