Против бывшего губернатора Челябинской области возбудили уголовное дело

В отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского возбудили уголовное дело, сообщил РИА Новости адвокат Игорь Трунов.

По его словам, экс-главу региона заподозрили в превышении полномочий с ущербом на сумму 20 миллиардов рублей.

Трунов отметил, что расследованием займется следственный департамент МВД, поскольку Дубровский не относится к спецсубъектам, то есть к категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам.

В марте президент Владимир Путин принял отставку Дубровского, возглавлявшего Челябинскую область с 2014 года, и назначил исполняющим обязанности главы региона Алексея Текслера.