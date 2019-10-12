Против бывшего губернатора Челябинской области возбудили уголовное дело

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В отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского возбудили уголовное дело, сообщил РИА Новости адвокат Игорь Трунов.
По его словам, экс-главу региона заподозрили в превышении полномочий с ущербом на сумму 20 миллиардов рублей.
Трунов отметил, что расследованием займется следственный департамент МВД, поскольку Дубровский не относится к спецсубъектам, то есть к категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам.
В марте президент Владимир Путин принял отставку Дубровского, возглавлявшего Челябинскую область с 2014 года, и назначил исполняющим обязанности главы региона Алексея Текслера.
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