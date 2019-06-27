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Новости. Общество
10:28, 27 Июня 2019
фото: vk.com/vuonnini

Противники размещения форелевой фермы вблизи Войницы обжаловали решение суда Костомукши

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Жалобу жителей старинной карельской деревни рассмотрит Верховный суд республики.

Противники размещения форелевой фермы вблизи старинной карельской деревни Войница обжаловали в Верховном суде Карелии решение Костомукшского городского суда от 9 апреля 2019 года. Суд Костомукши отказал им в удовлетворении иска к депутату Луусалмского сельского поселения Надежде Лесонен  о признании недействительным протокола собрания жителей Войницы от 22 июня прошлого года. Напомним, этот протокол согласовал открытие форелевого хозяйства на озере Верхнее Куйтто вблизи деревни, однако истцы считают, что документ был сфальсифицирован. В дальнейшем протокол, подписанный Надеждой Лесонен, послужил основанием для решения министерства сельского и рыбного хозяйства Карелии о формировании двух рыбоводных участков на озере Верхнее Куйтто вблизи деревни Войница.

Заседание Верховного суда Карелии по рассмотрению жалобы жителей Войницы назначено на 28 июня. Как считают истцы, решение Костомукшского городского суда является необоснованным, поскольку он дал "неправильную оценку обстоятельствам и материалам дела, допустил ошибочное толкование и применение норм материального права и не применил нормы материального права, подлежащие применению при рассмотрении дела по существу".

Противники открытия форелевой фермы потребовали признать протокол собрания недействительным, поскольку, по их словам, собрание в деревне 22 июня 2018 года носило характер разъяснительной беседы, в которой участвовали представители фирмы, претендующей на рыбоводные участки. "Ответчик, воспользовавшись ситуацией при проведении беседы с жителями деревни Войница о пользе разведения товарной форели, изготовил оспариваемый протокол собрания граждан и выдал его за официальный документ по согласованию вопроса о размещении и определении границ рыбоводческих хозяйств, но по существу такого собрания не проводилось, как и не проводилось голосования по вопросам повестки дня собрания. Хотелось бы обратить внимание на то что, указанное в оспариваемом протоколе решение собрания не совпадает с повесткой дня собрания, указанной в этом же протоколе, что так же осталось без оценки суда", - говорится в апелляционной жалобе жителей Войницы.

Кроме того, как рассказывала ранее "Столица на Онего", 23 апреля Верховный суд республики удовлетворил иск еще одной жительницы Войницы Ксении-Лауры Рышкевич к карельскому министерству сельского и рыбного хозяйства и отменил его приказ о формировании двух рыбоводных участков на озере Верхнее Куйтто. Однако это решение еще не вступило в законную силу, поскольку Минсельхоз Карелии обжаловал его в Верховном суде России. 

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Комментарии

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кир
2019-06-27 10:41:09
Самобытные не хотят никакой работы.
zanoza
2019-06-27 10:38:10
Вот они наши суды и законы -кто во что горазд!
Гость
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