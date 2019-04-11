Суд Костомукши отказал противникам открытия форелевой фермы на озере Верхнее Куйтто

Судья Игорь Бакулин признал действительным протокол, который согласовал открытие форелевого хозяйства вблизи старинной карельской деревни Войница.

Городской суд Костомукши отказал группе жителей деревни Войница Луусалмского сельского поселения Калевальского национального района в удовлетворении иска о признании недействительным протокола их собрания от 22 июня прошлого года. Напомним, этот протокол согласовал открытие форелевого хозяйства на озере Верхнее Куйтто вблизи деревни, однако истцы считают, что документ был сфальсифицирован. В дальнейшем протокол, подписанный депутатом Луусалмского сельского поселения Надеждой Лесонен, послужил основанием для решения министерства сельского и рыбного хозяйства Карелии о формировании двух рыбоводных участков на озере Верхнее Куйтто, против чего выступают многие жители старинной карельской деревни Войница.

Противники открытия форелевой фермы потребовали признать протокол собрания недействительным, поскольку, по их словам, собрание в деревне 22 июня 2018 года носило характер разъяснительной беседы, в которой участвовали представители фирмы, претендующей на рыбоводные участки. При этом, как утверждают истцы, протокол на этой встрече не был оформлен, и никакого голосования на ней не проводилось. В подтверждение своих слов жители деревни представили суду видеозапись встречи.

Однако выступившие в суде представители фирмы и одна из свидетелей, которая фигурирует в спорном документе как секретарь собрания, заявили обратное. По их показаниям, участники встречи вели протокол, голосовали и приняли решение организовать опрос местных жителей. Эти показания идут вразрез с утверждениями других свидетелей, но судья Костомукшского городского суда Игорь Бакулин признал в итоге протокол собрания жителей Войницы действительным.

Как сообщили противники открытия форелевой фермы на озере Верхнее Куйтто, они намерены обжаловать вынесенный вердикт в Верховном суде Карелии. Апелляция будет подана после получения мотивированного решения Костомукшского городского суда. Напомним, что в Верховном суде республики сейчас рассматривается иск жительницы деревни Войница Ксении Лауры-Рышкевич к республиканскому министерству сельского и рыбного хозяйства об отмене ведомственного приказа о формировании двух рыбоводных участков на озере Верхнее Куйтто.