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Противники строительства мусорного полигона в Архангельской области добились победы

Новости. Общество
12:28, 10 Июня 2020
фото: © Олег Реут
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Областное правительство отказалось от проекта экотехнопарка в Шиесе.

Планируемый экотехнопарк исключен из реестра приоритетных инвестиционных проектов соседнего с Карелией региона. Как сообщила губернаторская пресс-служба, такое решение было принято в ходе заседания правительства Архангельской области. Региональные власти в одностороннем порядке расторгли соглашение с компанией "Технопарк", которая намеревалась реализовать проект, о его сопровождении. Это означает, что строящийся экотехнопарк лишается преференций, которыми наделяются приоритетные инвестпроекты области, в том числе налоговых льгот и особых условий в отношении аренды земельных участков.

По словам вице-премьера региона Евгения Автушенко, областное правительство проводит плановую работу по закрытию проекта "Экотехнопарк "Шиес" по поручению временно исполняющего обязанности губернатора Александра Цыбульского, и решение об исключении экотехнопарка из реестра приоритетных инвестиционных проектов стало очередным этапом этой работы. Напомним, планы строительства мусорного полигона в районе железнодорожной станции Шиес на границе Архангельской области и Республики Коми вызвали мощную волну протестов в обоих регионах. Противников полигона поддержали гражданские активисты по всей стране, в том числе и в Карелии.

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Комментарии

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zanoza
2020-06-10 13:57:24
Ожидаемо, скоро же всероссийское голосование, а тут конфликт затрагивающий два региона.
кир
2020-06-10 13:17:45
Мусор куда девать будем? Идея! Топить мусор в море-океане и перерабатывать не надо будет.
Ткачев
2020-06-10 13:15:45
Никакая не победа. Это всего лишь исключение из реестра ПРИОРИТЕТНЫХ инвестиционных проектов.
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