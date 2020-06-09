Противники строительства мусорного полигона в Архангельской области добились победы

Областное правительство отказалось от проекта экотехнопарка в Шиесе.

Планируемый экотехнопарк исключен из реестра приоритетных инвестиционных проектов соседнего с Карелией региона. Как сообщила губернаторская пресс-служба, такое решение было принято в ходе заседания правительства Архангельской области. Региональные власти в одностороннем порядке расторгли соглашение с компанией "Технопарк", которая намеревалась реализовать проект, о его сопровождении. Это означает, что строящийся экотехнопарк лишается преференций, которыми наделяются приоритетные инвестпроекты области, в том числе налоговых льгот и особых условий в отношении аренды земельных участков.

По словам вице-премьера региона Евгения Автушенко, областное правительство проводит плановую работу по закрытию проекта "Экотехнопарк "Шиес" по поручению временно исполняющего обязанности губернатора Александра Цыбульского, и решение об исключении экотехнопарка из реестра приоритетных инвестиционных проектов стало очередным этапом этой работы. Напомним, планы строительства мусорного полигона в районе железнодорожной станции Шиес на границе Архангельской области и Республики Коми вызвали мощную волну протестов в обоих регионах. Противников полигона поддержали гражданские активисты по всей стране, в том числе и в Карелии.