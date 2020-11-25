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Противников проекта бюджета Карелии в парламенте обвинили в "саботаже"

Новости. Общество
11:32, 26 Ноября 2020
фото: © пресс-служба Законодательного Собрания Карелии
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Парламент Карелии сегодня принял в первом чтении проект бюджета республики на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов, несмотря на резкую критику со стороны оппозиционных депутатов.

Противники законопроекта указали на резкое сокращение почти по всем статьям расходов, в том числе социальных.

"Это бюджет неизбежной деградации", - заявил руководитель фракции КПРФ Евгений Ульянов.

По его мнению, экономить надо на чиновниках, которым следует "умерить свои аппетиты".

Против проекта также высказались представители фракций "Справедливой России" и "Яблока".

С ними не согласилась фракция "Единой России". Отказ оппозиции голосовать за проект закона депутат Виталий Красулин назвал "саботажем".

Почему депутаты-единороссы поддержали законопроект, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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миша
2020-11-26 14:35:31
Ну хоть кто то пытается думать своей головой и не быть бараном.
Сеня
2020-11-26 14:23:38
Всё как по Доктрине А. Дареса ЦРУ -

" Мы будем незаметно, но активно и постоянно способствовать самодурству чиновников, взяточников, беспринципности. Бюрократизм и волокита будут возводиться в добродетель. Честность и порядочность будут осмеиваться и никому не станут нужны, превратятся в пережиток прошлого .

И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или даже понимать, что происходит. Но таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратим в посмешище, найдем способ их оболгать и объявить отбросами общества. "

Не это ли про " саботажников " бормочет этот "депутат".
zanoza
2020-11-26 14:09:43
Ну так для того и создана управляемая сверху партия, чтобы карикатурно принимать бюджеты на всех уровнях. Нет никакого сопротивления, потому как вся аппозиция уничтожена, несколько жалких голосов ничего не решают, их держат только для того, чтобы придать вид демократичности далеко недемократичному голосованию.
Цукерман
2020-11-26 12:38:19
Уже давно ничего не делается для народа, бюджет принимают люди,порой, не компетентные,но прикормленные, люди никого из них не интересуют, так везде....
Off
2020-11-26 12:29:45
Педроссы - враги России. Соципат , я правильно говорю?
Римма
2020-11-26 11:56:38
Бритва
Жорж
2020-11-26 11:50:24
Представители фракций "Справедливой России" , "Яблока", КПРФ реально отстаивают в этом вопросе интересы избирателей , заслуживает уважения . Позиция остальных депутатов - это позиция разрушителей государственности и социального государства , таким не место в предст. органе власти , таких избирать нельзя .
Бритва
2020-11-26 11:47:37
Яблочники, коммуняки против... значит хороший бюджет
однозначно
2020-11-26 11:43:15
Пофиг, все равно примут. Депутатишкам лишь бы потрындеть.
Гость
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