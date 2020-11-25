Противников проекта бюджета Карелии в парламенте обвинили в "саботаже"

Парламент Карелии сегодня принял в первом чтении проект бюджета республики на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов, несмотря на резкую критику со стороны оппозиционных депутатов.

Противники законопроекта указали на резкое сокращение почти по всем статьям расходов, в том числе социальных.

"Это бюджет неизбежной деградации", - заявил руководитель фракции КПРФ Евгений Ульянов. По его мнению, экономить надо на чиновниках, которым следует "умерить свои аппетиты". Против проекта также высказались представители фракций "Справедливой России" и "Яблока". С ними не согласилась фракция "Единой России". Отказ оппозиции голосовать за проект закона депутат Виталий Красулин назвал "саботажем". Почему депутаты-единороссы поддержали законопроект, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".